تقرير: السعودية استهدفت هواتف 36 صحفيا ببرامج تجسس من انتاج شركة اسرائيلية

2020/12/21 | 14:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …كشف تقرير لموقع ( سكرول) ان النظام السعودي استهدف هواتف 36 صحفيا في قناة الجزيرة بين شهري تموز وآب الماضيين لنقل المعلومات الى حكومتي السعودية والامارات ببرامج تجسس من شركة اسرائيلية .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” وطبقا للجنة مراقبة الهجمات الالكترونية ومختبر جامعة تورنتو الكندية فان البرامج الخبيثة التي استهدفت هواتف الصحفيين تعود لشركة (ان سي او غروب) الاسرائيلية والتي تعرضت لانتقادات في السابق لبيعها برامج تجسس للحكومات الديكتاتورية “.واضاف أنه ” بين تموز وآب من عام 2020 استخدم عملاء التجسس برامج بيغاسوس التي تصنعها المجموعة الاسرائيلية لاختراق 36 هاتفًا شخصيًا مملوكة للصحفيين والمنتجين والمراسلين والمديرين التنفيذيين في قناة الجزيرة، كما تم اختراق الهاتف الشخصي لصحفي في تلفزيون العربي ومقرها لندن”.وقال المختبر الكندي إن ” البرامج الضارة فقط من خلال الإشعارات الفورية سهلت على الهواتف تحميل محتواها على خوادم مرتبطة بالشركة الإسرائيلية، مما حوّل هواتف الصحفيين إلى أدوات مراقبة قوية دون إغرائهم للنقر على روابط أو نصوص مشبوهة”.وفقًا للباحثين البارزين في مختبر جامعة تورنتو ، فإن برامج المجموعة الاسرائيلية تتجه نحو عمليات استغلال الضغط الصفري والهجمات القائمة على الشبكة التي تسمح بالتسلل إلى الهواتف دون أي تفاعل من الهدف ، ولا تترك أي آثار مرئية”.ويشتبه مراقبو الأمن السيبراني في أن عمليات التسلل التي لاحظوها كانت “جزءًا ضئيلًا” من الهجمات الإجمالية التي تستخدم الثغرة ، فيما كانت البنية التحتية المستخدمة في هذه الهجمات قد شملت خوادم في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا باستخدام مزودي الخدمات السحابية”.



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