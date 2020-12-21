توجه نيابي لاعادة سعر الدولار ورئاسة البرلمان تعقد جلسة طارئة

2020/12/21 | 14:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، وجود توجه نيابي لاعادة سعر صرف الدولار الى وضعه الطبيعي، فيما دعت رئاسة البرلمان، لعقد جلسة طارئة للوقوف على تداعيات ارتفاع الدولار.

وقال عضو اللجنة فلاح الخفاجي في تصريح له، اليوم (21 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي: "نحن كأعضاء مجلس النواب، لدينا توجه لارجاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار العراقي إلى 120 او اكثر بقليل".

وأضاف أن "زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، المستهدف منه هو الشريحة الفقيرة المتدنية جدا، وهي من يتضرر بهذا الصعود".

وأشار إلى أن "هنالك زيادة باسعار المواد الغذائية، وجميع الاسعار الاخرى التي ستلقي تاثيرا على الطبقات الفقيرة من المواطنين في المجتمع".

من جانبه دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، لعقد جلسة طارئة للوقوف على تداعيات ارتفاع صرف الدولار.

وقال المكتب الاعلامي لنائب رئيس البرلمان، ان "الكعبي دعا الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنگ المركزي".

واضاف، ان "الجلسة تهدف للوقوف على تداعيات الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار وتقديم الضمانات اللازمة لحماية الطبقات الهشة والفقيرة وذوي الدخل المحدود".

A.Sh

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