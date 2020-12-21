اسواق الانبار تشهد ارتفاعا كبيرا في اسعار المواد الغذائية بعد رفع الدولار

2020/12/21 | 14:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..شهدت اسواق مدن الانبار، الاثنين، ارتفاعا كبيرا في اسعار المواد الغذائية وسط ركود اقتصادي غير مسبوق فيما خلت بعض الاسواق من المتسوقين .وقال عامر الجميل العيساوي صاحب محلات سوبر ماركت في مدينة الفلوجة في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” عملية الاقبال على شراء المواد الغذائية والمواد الاساسية الاخرى انخفض بشكل غير مسبوق في عموم الاسواق المحلية نتيجة ارتفاع اسعارها وسط مناشدات الاهالي القوات الامنية الى محاسبة المحتكرين للمواد الغذائية الذين اغلق البعض مخازنهم لبيعها بأسعار عالية “.واضاف العيساوي ان” القوة الشرائية في الاسواق المحلية انخفضت الى ادنى مستوى لها نتيجة عزوف المواطنين من شراء ما يحتاجونه بالتزامن مع ارتفاع الدولار وعدم اطلاق بقية رواتب الموظفين “.مبينا ان” الازمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الدولار القت بضلالها على المواطنين واصحاب المحال التجارية مما ينذر بكارثة سوف تتسب بخسائر مالية كبيرة ، مؤكدا ان عدد من المحال الغذائية اغلقت لحين استقرار سعر صرف الدولار “.



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