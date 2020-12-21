المغربي حكيمي يدخل تاريخ نادي إنتر ميلان

2020/12/21 | 14:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ واصل المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي، تألقه مع فريقه إنتر ميلان، وقاده للفوز على سبيزيا، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد، لحساب الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وسجل الظهير الأيمن المغربي، الهدف الأول مع بداية الشوط الثاني، ليساهم في فوز إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف واحد.وذكر حساب “إنتر” على “تويتر”، أن حكيمي أصبح بعد هدفه في شباك سبيزيا، أول مدافع من إنتر ميلان، يسجل 4 أهداف على الأقل، في أول 13 جولة لعبها في أول مشاركة له في الدوري الإيطالي.ويخوض حكيمي البالغ عمره 22 عاما، موسمه الأول مع إنتر ميلان، الذي انضم إليه خلال فترة […]

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