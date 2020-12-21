2020/12/21 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_الخميسي تركنا يحيي حقي في التاسع من ديسمبر عام 1992 وانقضى على رحيله ثمانية وعشرون عاما، ومازال دوره الحقيقي في الأدب والفكر بحاجة إلى ضوء قوي.



وقد يطول الحديث إذا تكلمنا عن شخصية حقي النادرة المثال، يكفي أن نتذكر أن أديبا شابا مغمورا تقدم بقصة إلى "مجلة المجلة" التي كان حقي رئيس تحريرها، فطلب من معاونه نشر القصة، لكن المعاون اعتذر فلم يكن ثمت مساحة كما أن المجلة كانت على وشك أن تطبع، فقال له حقي:" إذن أج ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يحيي حقي .. الجميل الذي لا يتكرر - أحمد الخميسي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يحيي حقي .. الجميل الذي لا يتكرر - أحمد الخميسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).