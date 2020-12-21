أسباب وأعراض سرطان الثدي عند المرأة - مصعب قاسم عزاوي

2020/12/21 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المنتدى الثقافي في لندن.أعراض سرطان الثديأول أعراض سرطان الثدي التي تلاحظها معظم النساء هو وجود تورم أو وجود منطقة من الأنسجة السميكة في الثدي.معظم أورام الثدي (والتي تصل إلى90%) ليست سرطانية، ولكن من الأفضل دائما أن تقومي بتحري أي كتلة في الثدي بالفحص مع الطبيب لقطع داب ......





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