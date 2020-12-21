ضبط شركتين وهميتين لمنح القروض الفورية في نينوى

2020/12/21 | 14:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الاثنين، ضبطها أصحاب شركتين وهميَّتين

غير رسميتين لمنح القروض الفورية في

محافظة نينوى، مُبيِّنةً أن المُتهمين

قاما باستغلال المتقاعدين وكبار السن.

دائرة التحقيقات

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