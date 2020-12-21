الدينار والفساد

2020/12/21 | 14:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سعيد ياسين موسى

إحتجبت عن الكتابة رغم ما مرت من أحداث

مهمة ترقباً لما تنتج منها الأحداث،

وأقتصرت على عمودي شبه اليومي المعنون

بالـ #القفشة البريئة والمتلقي يقيس

درجة برائتها وهي تأتي نوعما ض

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