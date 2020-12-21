زينب الكبرى مرآة الكمال والفضيلة

2020/12/21 | 14:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.محمد العبادي

تم تصنيف مؤلفات كثيرة حول عقيلة بني

هاشم السيدة زينب (عليها السلام)، وقد

كتب الاستاذ محمد رضا زادهوش مقالا

بفهرست أو قائمة الكتب المؤلفة حول

الحوراء زينب، واحصى (٣٣٤) كتابا، قد

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