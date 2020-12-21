إيران تعلّق على قصف الخضراء: توقيت مشبوه ومريب للغاية

2020/12/21 | 14:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اتهام وزير الخارجية الأمريكي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد أمس الأحد بـ"الأمر المريب للغاية".

وقال زاده في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الإيراني، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الهجوم على المباني الدبلوماسية والسكنية غير مقبول، مستدركًا "لكن طبيعة الهجوم وتوقيته، والبيان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، يظهران أن التوقيت مشبوه ومريب للغاية وأنهم أعدوا بالفعل بيانا لأصداره".

واتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو عبر صفحته الخاصة على "تويتر" "الميليشيات المدعومة من إيران بالهجوم"، فيما دعا إلى "محاسبة المسؤولين عن قصف مجمع السفارة الأمريكية ببغداد".

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