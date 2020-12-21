تحديد موعد انطلاق منافسات المجموعة الاولى للكرة الطائرة

2020/12/21 | 14:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

حدد الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة، الرابع من شهر كانون الثاني من العام المقبل موعداً لانطلاق منافسات الدرجة الممتازة المجموعة A .

وذكر بيان مقتضب لاتحاد اللعبة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان" المنافسة ستقام للفترة من 4/1/2021 وتستمر لغاية 10/4/2021 والتي سيحتضنها نادي البيشمركة في محافظة السليمانية باقليم كردستان العراق".

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