2020/12/21 | 14:36 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 21 ديسمبر 2020 | 02:31 مساءً

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الاسواق التجارية في محافظة ديالى تشهد ارتفاعا بأسعار بالسلع الغذائية

شهدت الاسواق التجارية في محافظة ديالى ارتفاعا بأسعار بالسلع الغذائية والمواد الاخرى بنسب عالية بعد قرار البنك المركزي بتحديد سعر صرف الدولار .



وقال قائممقام بعقوبة عبد الله الحيالي لوسائل إعلام محلية ان قرار الحكومة المركزية برفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي غير مدروس وله مردودات اقتصادية سلبية على السوق التجارية والمواطن سيدفع ثمن ذلك .



لافتا الى ان ارتفاع السلع الغذائية أربك الشارع وسيؤدي الى ارتفاع معدلات الفقر وسيلحق أضرارا "كارثية" بالفقراء ومحدودي الدخل.



ودعا الحيالي وزارة التجارة الى اعتماد آلية مناسبة لأسعار المواد الغذائية الاساسية وعدم السماح لأي جهة بالتلاعب باسعار المواد الغذائية ومحاسبتهم وفق القانون خفاظا على الامن الغذائي للمواطن.



من جانبهم أكد عدد من المواطنين عن وجود استغلال من قبل بعض التجار واصحاب الأسواق الغذائية بنسب فاحشة وكبيرة مقارنة بالأسعار المعتمدة سابقا على الرغم من الكثير من المواد الغذائية محلية الصنع ولا تتأثر بارتفاع وانخفاض الدولار بشكل كبير

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