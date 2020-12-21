2020/12/21 | 14:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموسوي: نتجه لإكمال مقترح رفع التسكين عن العناوين الصحية قريباً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموسوي: نتجه لإكمال مقترح رفع التسكين عن العناوين الصحية قريباً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموسوي: نتجه لإكمال مقترح رفع التسكين عن العناوين الصحية قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).