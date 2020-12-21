نائب يحذر من تعرض البلاد الى هزة اقتصادية كبيرة

2020/12/21 | 14:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- حذر النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، الاثنين، من تعرض البلاد الى هزة اقتصادية، بسبب فشل الحكومة في احتواء الأزمة المالية والاقتصادية.وقال البلداوي في حديث لوكالات محلية، أن “الفشل الحكومي سينعكس سلبا على المواطن العراقي الفقير”.وأضاف أن “ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي سيعرض البلاد إلى هزة اقتصادية […]

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