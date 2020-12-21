2020/12/21 | 14:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية اليوم الاثنين، القبض على شبكة للاتجار بالبشر بعمليتين منفصلتين في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان نشرته اليوم، إن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية بالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات الوطني، تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من أربعة متهمين من بينهم امرأة ضمن شبكة للاتجار بالبشر في منطقة الكرادة ببغداد وبالجرم المشهود أثناء قيامهم ببيع أحد الأطفال”.

وأضافت الوكالة أنه وبالتحقيق مع أفراد العصابة، تم إلقاء القبض على متهمين آخرين بعد نصب كمين محكم لهما شرقي بغداد، وهما من ضمن هذه الشبكة ويقومان باستدراج ضحاياهم بذريعة العلاج في محافظة أربيل ودولة الهند والمتاجرة بأعضائهم البشرية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلقاء القبض على عصابة تبيع طفلاً عراقياً وتتاجر بأعضاء غيره) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلقاء القبض على عصابة تبيع طفلاً عراقياً وتتاجر بأعضاء غيره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).