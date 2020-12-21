اكثر من ملياري دينار لصيانة سد دربنديخان وإصلاح الأضرار التي لحقت به جراء الهزات الأرضية

2020/12/21 | 14:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزيرة الزراعة والموارد المائية في اقليم كوردستان بيكرد طالباني، الاثنين، عن تخصيص أكثر من ملياريّ دينار لصيانة سد دربنديخان وإصلاح الأضرار التي لحقت به جراء الهزات الأرضية التي ضربت المنطقة في السنوات الماضية.

وقالت طالباني في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن “رئاسة مجلس الوزراء في اقليم كوردستان، قررت تخصيص مبلغ قدره مليارين و٢٨٢ مليون دينار لغرض تنفيذ مشروع صيانة واصلاح الاضرار بسد دربنديخان”.

وكانت لجنة الزراعة في برلمان إقليم كوردستان، قد حذرت في تشرين الثاني 2017، من الخطر الذي تشكله الزلازل على سد دربنديخان، بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر المناطق الإيرانية المحاذية للعراق وأدى إلى هزات ارتدادية في إقليم كوردستان ومختلف مناطق العراق.

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