مناشدة على الخط الساخن.. الشرطة المجتمع تضبط ’مشعوذاً’ متلبساً بابتزاز امرأة

2020/12/21 | 14:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

القت الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، الإثنين، القبض على "مشعوذ" متلبس بابتزاز امرأة في العاصمة بغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 كانون الأول 2020)، إنه "تمكنت شعبة التنسيق العشائري التابعة لقسم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية من ضبط أحد مدعي المعرفة بالأمور الروحانية من أصحاب مكاتب السحر والشعوذة متلبسا باستدراج وابتزاز إحدى المواطنات بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تخضع لرغباته وطلباته الدنيئة".

وأضاف، "وتمت العملية على خلفية ورود مناشدة للشرطة المجتمعية على خطها الساخن المجاني ٤٩٧ من إحدى المواطنات ادعت فيها تعرضها لابتزاز من قبل أحد العاملين في مجال الروحانيات، حيث تم تشكيل فريق عمل من شعبة التنسيق العشائري لتتولى مهمة الوصول والاستدلال على موقع المبتز والتوجه إليه".

وتابع، "وبعد مواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بالجريمة، أقر بها وأبدى ندمه وقام بحذف محتوى الابتزاز، وأخذ تعهدا خطيا منه بعدم التعرض لها بأي شكل من اشكال التهديد وعدم ممارسته لأعمال الشعوذة وإلا سيعرض نفسه للمساءلة والعقوبات القانونية".

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