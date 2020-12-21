عماد محسن : اسباب عائلية حالت دون استمراري مع السفانة

2020/12/21 | 14:50 - المصدر: سفن سكاي

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اكد المهاجم السابق لنادي الميناء عماد محسن ان السبب الرئيسي لفسخ عقده مع السفانة هو موضوع عائلي بالدرجة الاساس بالاضافة، الى عدم القدرة على الاستمرار في محافظة البصرة وقررت العودة الى بغداد.

وبين محسن في تصريح خاص لـ 7sky : قرار ترك الميناء جاء بالاتفاق مع ادارة النادي، وانهاء العقد جاء من قبل الطرفين بشكل رسمي حيث لا صحة لقضية استغناء المدرب عني، خصوصاً اني شاركت في اغلب مباريات الدوري الممتاز.

واختتم محسن حديثه قائلاً : سأحدد وجهتي المقبلة قريباً وسأتواجد في احد الاندية المهمة، خلال فترة الانتقالات الشتوية, كما لااريد ان أوجه الشكر الى جماهير الميناء على ما قدموه لي خلال فترة تواجدي في محافظة البصرة.

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