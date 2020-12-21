قبل المباراة القادمة .. تاريخ لقاءات برشلونة ضد بلد الوليد بالدوري

2020/12/21 | 14:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يحل فريق برشلونة مساء غد الثلاثاء ضيفاً على بلد الوليد، ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

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