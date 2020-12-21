وزير التخطيط: الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه

2020/12/21 | 14:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الاثنين، ان الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه".

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