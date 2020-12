2020/12/21 | 14:51 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب العراقي «بشّار رسن» لاعب فريق برسبوليس الإيراني من الانضمام لنادي قطر، حيث أكدت تقارير إعلامية انضمام اللاعب إلى القطراوي لموسمين ونصف الموسم.وكان نادي قطر قد دخل في مُفاوضات مع رسن في شهر أكتوبر الماضي وأعلن اللاعب رحيله عن صفوف فريقه بعد 3 سنوات، إلا أن اللاعب استمر مع الفريق حتى نهائي دوري أبطال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشار رسن يودع بيرسبوليس تمهيداً للانتقال الى ملاعب قطر first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشار رسن يودع بيرسبوليس تمهيداً للانتقال الى ملاعب قطر) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشار رسن يودع بيرسبوليس تمهيداً للانتقال الى ملاعب قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).