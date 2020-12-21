البورصة المصرية توقف تداولاتها بعد هبوط كبير

2020/12/21 | 14:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 94 شركة، لتجاوزها نسبة الـ5% هبوطا بعد مرور ساعة ونصف الساعة خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

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