العراق يتفق مع لبنان على بيعه كمية من النفط الأسود الفائض لديه

2020/12/21 | 14:58 - المصدر: NRT عربية

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اجتماع بين وزير النفط والوفد اللبناني

فوتو: ارشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة النفط، الاثنين، الاتفاق مع نظيرتها اللبنانية على بيع كمية من النفط الأسود الفائض عن حاجة المصافي العراقية إلى لبنان.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، 21 كانون الأول 2020، أن "الوزير احسان عبد الجبار، التقى الوفد اللبناني الزائر برئاسة وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، لمواصلة المشاورات والمباحثات التي عقدت في وقت سابق بين البلدين".

وأضاف البيان أن "عبد الجبار، بحث مع وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر، توسيع آفاق التعاون بين البلدين وسبل الوقوف مع الشعب اللبناني"، مشيرا الى "الاتفاق على بيع كمية من النفط الاسود الفائض عن حاجة المصافي العراقية الى لبنان خلال العام 2021، وبكميات محدودة سيتم الإعلان عنها لاحقا، وفق اسعار النشرة العالمية في اطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين".

وعبر الوزير عن أمله في ان "يحقق الاتفاق المصالح المشتركة، التي تتلخص في تغطية جزء من حاجة لبنان للوقود في توليد الطاقة وتحقيق العراق لإيراد مالي جراء تصدير هذا النوع من الوقود" .

وتابع البيان، أن " الوزير اللبناني اوضح ان المباحثات شملت بحث توسيع افاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين"، مؤكدا ان الاتفاق على استيراد كمية من وقود النفط الاسود وفق أسعار النشرة العالمية لتغطية حاجة محطات توليد الطاقة الكهربائية في لبنان".

واشارت وزارة النفط الى ان "الوزير اللبناني لفت الى ان الجهات المعنية في الوزارتين ستضع آليات تنفيذ الاتفاق الثنائي، وثمن دور الاشقاء في العراق في الوقوف مع الشعب اللبناني".

وكان الوفد اللبناني الشقيق قد وصل بغداد صباح اليوم الاثنين، وكان يضم عددا من المسؤولين في وزارة الطاقة والمياه والكهرباء اللبنانية".

ر.إ

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