وزير التخطيط: الاقتصاد العراقي يمر باصعب أزمة في تاريخه

2020/12/21 | 15:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير التخطيط، خالد بتال النجم،

الاثنين، ان الاقتصاد العراقي يمر

بأصعب أزمة في تاريخه، ناتجة عن احادية

وريعية هذا الاقتصاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "النجم ترأس

اجتماعاً لخلية المتابعة، الخاصة

ب

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