2020/12/21 | 15:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن القومي، قاسم

الأعرجي، بمكتبه اليوم الاثنين، مع

السفير السوري في بغداد، سطام جدعان

الدندح المستجدات الأمنية والسياسية في

المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن

القومي في بيان تلق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الأمن القومي يبحث مع السفير السوري ملف الحدود ومخيم الهول) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الأمن القومي يبحث مع السفير السوري ملف الحدود ومخيم الهول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).