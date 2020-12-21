وزير الزراعة العراقي يوجه منتجي الدواجن بالمحافظة على استقرار أسعار بيض المائدة

2020/12/21 | 15:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجه وزير الزراعة العراقي، محمد كريم الخفاجي، اليوم الاثنين، نداء عاجلا إلى كافة منتجي الدواجن؛ لأجل المحافظة على استقرار أسعار بيض المائدة.وجاء ذلك في بيان نقله الناطق الرسمي للوزارة، حميد النايف، والذي أكد فيه أن الوزير أشار في توجيه …

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