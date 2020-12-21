وزير عراقي: اتفاق لبيع النفط الأسود إلى لبنان خلال عام 2021

2020/12/21 | 15:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير النفط، إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الاثنين، حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان وتوسيع آفاق التعاون والوقوف مع الشعب اللبناني.وقال الوزير، بعد انتهاء الاجتماع بالوفد اللبناني الزائر برئاسة وزير الطاقة والمياه ريمون …

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