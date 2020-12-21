العراق يبدأ تصدير الوقود إلى لبنان في 2021

2020/12/21 | 15:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم الإثنين، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع لبنان لبدء إمدادات تصدير الوقود إلى بيروت في عام 2021 وفقاً للأسعار العالمية.

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع بين وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، ووزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، في بغداد اليوم الإثنين.

ونقلت الوزارة عن عبد الجبار قوله إن كميات الوقود ستكون “محدودة وسيتم الإعلان عنها لاحقاً”، وستغطي جزءاً من احتياجات لبنان من الوقود لتوليد الكهرباء.

وقال غجر إنه تم الاتفاق على استيراد وقود النفط الأسود من العراق لتغطية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية في لبنان.

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