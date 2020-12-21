2020/12/21 | 15:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف وبائي جديد للعراق: الشفاء يحطم حاجز 585 الف حالة خلال 24 ساعة مع تراجع الإصابات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف وبائي جديد للعراق: الشفاء يحطم حاجز 585 الف حالة خلال 24 ساعة مع تراجع الإصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).