2020/12/21 | 15:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطنة عمان، الإثنين، أنها قررت إغلاق كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية، ومنع الدخول إليها والخروج منها، وفقال لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد السعودية.. عمان تمنع السفر منها وإليها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد السعودية.. عمان تمنع السفر منها وإليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).