2020/12/21 | 15:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

كشفت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الاثنين، عن عدد الاصابات المسجلة بفايروس كورونا بين التلاميذ والطلبة منذ بدء العام الدراسي.

وقال المتحدث باسم دائرة الصحة، سالم الحميداوي “ان عدد الاصابات بفيروس كورونا المسجلة بين صفوف التلاميذ والطلبة منذ بدء العام الدراسي ولغاية اليوم بلغ ٤٠٠ اصابة”.

وأضاف: “كما وان عدد المدارس التي اغلقت كانت واحدة فقط وحاليا ستنتهي فترة الاغلاق”.

وتابع الحميداوي، أن “المحافظة فيها نصف مليون تلميذ وطالب وهذا يعني ان هذه الاصابات المسجلة ليست مخيفة’’’.

ويوم أمس، أعلن مدير عام دائرة تربية الانبار نافع حسين الدليمي، اغلاق ثلاث مدارس إثر تسجيلها اصابات بفيروس كورونا.

وقال الدليمي إن “مديرية تربية الانبار اوعزت الى مدراء مدرستين في ناحية الصقلاوية شمالي مدينة الفلوجة، ومدرسة في قضاء القائم غربي الانبار، بإغلاق تلك المدارس في المنطقتين على خلفية تسجيل اصابات في صفوف الكوادر التعليمية والطلبة”.

وأضاف، أن “قرار الغلق كان متوقعا لوجود اعداد كبيرة من طلبة المدارس والكوادر التعليمية الا ان جهود كبيرة تبذل من اجل الحد من انتشار اصابات جديدة وهنالك تعليمات مشددة لتطبيع قرارات خلية الازمة وعدم التهاون مع المخالفين”.

ومنذ ان بدء العام الدراسي الجديد، ورغم الاجراءات الوقائية التي فرضتها وزارة الصحة، بالتعاون مع وزارة التربية، الا ان العديد من المدارس في عموم محافظات العراق، شهدت تسجيل اصابات بفيروس كورونا، الامر الذي يحذر الاهالي من تفاقمه وتحوله الى خطر يهدد صحة ابنائهم.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يهاجم المدارس “بشراسة”: ارتفاع سريع لحصيلة إصابات الطلاب بمحافظة عراقية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يهاجم المدارس “بشراسة”: ارتفاع سريع لحصيلة إصابات الطلاب بمحافظة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).