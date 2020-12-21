2020/12/21 | 15:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت دائرة صحة محافظة الأنبار، الإثنين، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 كانون الأول 2020)، إن "الإصابات الـ23 الجديدة المسجلة في محافظة الانبار لهذا اليوم، توزعت على النحو التالي:

قضاء الرمادي ٧

قضاء الفلوجة ٤

قضاء العامرية ٥

قضاء هيت ٣

قضاء حديثة ١

قضاء عنه ٣

الشفاء ٦١

وتابع، "وفي الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الأنبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الأنبار وتجنب التجمعات، وعدم إقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل، وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الأنبار او مراجعة أقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدّاد حالات الشفاء يفوق الإصابات في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدّاد حالات الشفاء يفوق الإصابات في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).