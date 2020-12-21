مبادرة نادية تزود مديرية تربية شنكال للدراسة العربية بالمعدات الأساسية

2020/12/21 | 15:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ شنكال زودت مبادرة نادية مراد، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، 2020/12/21، مديرية تربية شنكال للدراسة العربية بالمعدات الأساسية بهدف إستئناف العمل والمساعدة في إعادة فتح المدارس.وقالت المبادرة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ان “استعادة الوصول إلى التعليم الجيد أمر بالغ الأهمية لمساعدة الشباب الأيزيدي على بناء مستقبل أكثر …

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