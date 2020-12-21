ميسي يحذر خصومه.. انتهى الوقت السيء الذي مررت به

2020/12/21 | 15:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]شدد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، الاثنين، على أنه مر بوقت سيئ للغاية في الفترة الماضية، بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين الإدارة الراحلة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو.

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