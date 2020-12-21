الصحة تسجل 1200 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1668 حالة

2020/12/21 | 15:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم البلاد.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انها "سجلت 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1668 حالة للشفاء".

وأضاف، أن "حالات الوفاة بكورونا في البلاد بلغت 13 حالة جديدة".

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