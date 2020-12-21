مصر تدين قصف المنطقة الخضراء في العراق

2020/12/21 | 15:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت مصر، اليوم الإثنين، عن إدانتها للهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في بيان صحفي اليوم، استنكار مصر لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في العراق واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والأهداف المدنية.

ودعا كافة الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية العراقية على أية اعتبارات أخرى، إنجاحًا للجهود الحثيثة التي يبذلها العراق في إطار حماية أمنه واستقراره.

وأكد المتحدث وقوف مصر الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات للقضاء على الإرهاب وداعميه، وصون أمنه الوطني.

وكانت المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد قصفت أمس الأحد بخمسة صواريخ كاتيوشا.

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