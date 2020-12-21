الصحة تسجل 1200 اصابة جديدة بكورونا

2020/12/21 | 15:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي لليوم الاثنين.

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