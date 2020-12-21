سيارة آبل الكهربائية قد تظهر لأول مرة في العام المقبل

2020/12/21 | 15:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أفاد تقرير جديد صادر عن صحيفة إيكونوميك ديلي نيوز التايوانية أن سيارة آبل الكهربائية، التي ترددت حولها الكثير من الشائعات منذ فترة طويلة، قد تظهر قبل الموعد المحدد بعامين على الأقل.

ووفقًا للتقرير، الذي يستشهد بأشخاص في الشركات التايوانية، فمن المفترض طرح سيارة آبل الكهربائية في الربع الثالث من عام 2021.

ويدعي التقرير أن المصنعين التايوانيين يستعدون لزيادة إنتاج مكونات سيارة آبل الكهربائية في وقت مبكر من الربع الثاني من العام المقبل، مضيفًا أن شركة آبل تختبر سرًا العشرات من النماذج الأولية للسيارات عبر الطريق في كاليفورنيا.

وتلقت شركة آبل تصريحًا من قسم كاليفورنيا للسيارات لاختبار المركبات الذاتية القيادة في عام 2017، وتم رصدها في ذلك العام تستخدم سيارات لكزس الرياضية المتعددة الاستخدامات المزودة بمعدات LiDAR.

وزعمت العديد من المصادر أن السيارة الكهربائية ستصدر بين عامي 2023 و 2025، ومن ضمنها المحلل الموثوق (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo.

ويستشهد التقرير بمدير في شركة تصنيع تايوانية كبرى قال: إن آبل تستهدف الإطلاق في شهر سبتمبر 2021، أي قبل عامين على الأقل من الخطة الأصلية.

وفي حين أن كل شيء ممكن، فإن الإطار الزمني السابق مشكوك فيه، خاصة بسبب تأثير الوباء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، زعم تقرير صادر عن موقع DigiTimes أن آبل تجري مفاوضات أولية مع موردي إلكترونيات السيارات، مما يشير إلى أن مشروع سيارتها لا يزال في المراحل المبكرة إلى حد ما.

وأضاف التقرير أن شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات TSMC، الشريكة لآبل في صناعة الرقاقات، تعمل مع آبل على تطوير شريحة القيادة الذاتية.

وظهرت على مر السنين العديد من التقارير حول خطط لشركة آبل لتطور مركبة كاملة أو العمل على الذكاء الاصطناعي وتقنيات القيادة المستقلة للمركبات بشكل عام.

وتولى (جون جياناندريا) John Giannandrea، رئيس الذكاء الاصطناعي في شركة آبل، قيادة المشروع حديثًا.

وبالنظر إلى أن شركات صناعة السيارات غالبًا ما تعلن عن جميع السيارات الجديدة مقدمًا قبل سنوات، فإن أحد الاحتمالات هو إمكانية معاينة سيارة آبل الكهربائية في أواخر عام 2021، لكن دون إصدارها.



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