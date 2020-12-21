2020/12/21 | 15:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس هيئة استثمار بابل، محمد جاسم زكم، اليوم الاثنين، أن المحافظة منحت فرصاً استثمارية في القطاع الصناعي بمبلغ 593 مليون دولار الى جانب مبلغ 335 مليون دولار مخصصة لمشاريع صناعية استثمارية قيد الإنشاء، ما يؤهلها لتكون من المدن الصناعية في العراق خلال العام المقبل.وقال زكم في تصريح صحفي، إن “محافظة بابل ستكون من المدن الصناعية في العام المقبل من خلال الاستثمارات الممنوحة هذا العام في هذا القطاع والتي تبلغ 593مليون دولار من أصل 720 دولاراً ويضاف لها مبلغ 335مليون دولار مخصصة لمشاريع صناعية قيد الإنشاء منحت في السنوات السابقة”.واضاف ،ان “الجهات الحكومية المالكة للأراضي التي تتوفر […]

ظهرت المقالة استثمار بابل: المحافظة ستكون مدينة صناعية عام 2021 أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استثمار بابل: المحافظة ستكون مدينة صناعية عام 2021) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استثمار بابل: المحافظة ستكون مدينة صناعية عام 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).