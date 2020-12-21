ابو الهيل: اعد جماهير الانصار بالتتويج بلقب الدوري

2020/12/21 | 15:52 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد قائد منتخبنا الوطني سابقاً والمدير الفني لنادي الانصار اللبناني عبد الوهاب أبو الهيل، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه أمام طرابلس، مساء امس الأحد.

حيث حقق الأنصار فوزا صعبا على حساب طرابلس، بنتيجة (1-0)، على ملعب طرابلس البلدي، ضمن ختام الجولة التاسعة من الدوري اللبناني.

وقال أبو الهيل لوسائل الاعلام بعد المباراة : “تجميع النقاط هو الأمر الأهم خلال الموسم الكروي , مشيراً الى ان الأنصار يقدم المطلوب منه من ناحية النتائج، والخسارة الأخيرة من النجمة كانت لها حساباتها لكونها ديربي”.

واضاف ابو الهيل : “المرحلة القادمة تحتاج لتكاتف الجميع (الجماهير واللاعبين والإداريين)، والأنصار في طريقه لتحقيق اللقب حيث ان مهمتي مع الأنصار هي الوقوف على منصة التتويج بعد 13 عاماً من آخر فوز بلقب الدوري”.

وتحدث مازحا : “من يبحث عن المتعة فليذهب لمشاهدة لاعبي الفريستايل وبرامج المواهب، أنا الآن في مهمة محددة وأعد الجماهير في تحقيقها”.

واختتم ابو الهيل حديثه : “أشكر رئيس النادي نبيل بدر والجهاز الفني واللاعبين، وأحتاج لدعم الجماهير، واللاعبين خلال منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي”.

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