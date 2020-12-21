بوتين يصف انعكاس اللقاح ضد كورونا على المقربين منه

2020/12/21 | 15:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في دائرة الأشخاص المقربين منه، وكيف تحمل المقربون منه اللقاح ضد هذه العدوى، بعد تطعيمهم به.

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