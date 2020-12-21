ابتداءً من غدا.. دولة عربية تغلق حدودها لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا

2020/12/21 | 15:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تستعد سلطنة عمان لإغلاق حدودها البرية والجوية والبحرية، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء ولمدة أسبوع، وذلك لمواجهة النسخة المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

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