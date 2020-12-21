داعية لاتخاذ اجراءات عاجلة.. التخطيط: الاقتصاد العراقي يمر بأصعب ازمة في تاريخه

2020/12/21 | 15:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد وزير التخطيط، خالد بتال النجم، الاثنين، ان الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة، لتجاوز المرحلة التي تمر بها البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم (21 كانون الاول 2002) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "النجم ترأس اجتماعا لخلية المتابعة، الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وإعداد التقرير الطوعي الوطني الثاني الذي سيعرض خلال الاجتماع عالي المستوى للأمم المتحدة منتصف العام المقبل".

وأضاف أن "الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه وهي أزمة مركبة، ومتراكمة عبر عقود طويلة من الإخفاقات، ناتجة عن احادية وريعية هذا الاقتصاد، ماجعله يصل إلى طريق مسدود، يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة، لتجاوز الأزمة، عبر التأسيس لسياسات اقتصادية، تساعد على نمو القطاعات الإنتاجية، وتنويع مصادر التمويل".

وأوضح ان "التزامات العراق مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذه الالتزامات تلقي التزامات مهمة على جميع قطاعات الدولة، الحكومية منها والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والاعلام".

واكد على ضرورة "دور الوزارات القطاعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تمثل أساسا للإصلاحات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على تحقيقه".

ودعا إلى "اعتماد معايير التنمية المستدامة في إنشاء المجمعات السكنية، والتي تعتمد عمليات العزل الحراري، وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، مع الاستمرار بتوعية المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك للطاقة بنحو عام".

A.Sh

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