بعد السعودية.. عمان تغلق حدودها لمواجهة 'السلالة المتحورة' لكورونا

2020/12/21 | 15:52 - المصدر: NRT عربية

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مطار مسقط الدولي

فوتو: ارشيف

منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت سلطنة عمان، الاثنين، انها تستعد لإغلاق حدودها البرية والجوية والبحرية، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الثلاثاء ولمدة أسبوع، وذلك لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية العمانية، اليوم، 21 كانون الأول 2020، ان "اللجنة المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا قد قررت منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية".

واوضحت ان " القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبار من الساعة الواحدة فجرا بالتوقيت المحلي من يوم الثلاثاء 22 كانون الأول الجاري ولمدة أسبوع"، مشيرة إلى ان "القرار يأتي في أعقاب الإجراءات التي فرضتها عدة دول، بعد انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وكانت دول أخرى قد اتخذت إجراءات احترازية مع ورود تقارير عن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد ظهرت في بريطانيا ويمكنها نشر العدوى بشكل أسرع، حيث أعلنت السلطات السعودية أمس، تعليق رحلات الطيران الدولية لمدة أسبوع بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقالت الداخلية السعودية، إن الرحلات الدولية الموجودة على أراضيها بالفعل سيسمح لها بمغادرة البلاد، موضحة أن "السفر عبر المنافذ البحرية والبرية تم تعليقه أيضا لمدة أسبوع على أن تتم مراجعة القرار في غضون هذه المدة".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن في وقت سابق، ان السلالة المتحورة أن VUI-202012/01قد تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المئة.

وأكد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، "خروج السلالة الجديدة من فيروس كورونا عن السيطرة"، مضيفا انه "سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة لكورونا قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير".

ر.إ

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