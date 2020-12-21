محافظة عراقية تدخل في تحدٍ للتحول إلى “مدينة صناعية”.. وتدفع بالمقابل نحو مليار دولار

2020/12/21 | 15:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تتأمل محافظة بابل تحولها إلى مدينة صناعية في العراق خلال العام المقبل، وذلك عبر صرف أكثر من 900 مليون دولار على مشاريع تتعلق بالصناعة.

وقال رئيس هيئة استثمار بابل محمد جاسم زكم ، إن “المحافظة منحت فرصاً استثمارية في القطاع الصناعي بمبلغ 593 مليون دولار الى جانب مبلغ 335 مليون دولار مخصصة لمشاريع صناعية استثمارية قيد الإنشاء، ما يؤهلها لتكون من المدن الصناعية في العراق خلال العام المقبل”.

وأضاف أن “محافظة بابل ستكون من المدن الصناعية في العام المقبل من خلال الاستثمارات الممنوحة هذا العام في هذا القطاع والتي تبلغ 593 مليون دولار من أصل 720 مليون دولار ويضاف لها مبلغ 335 مليون دولار مخصصة لمشاريع صناعية قيد الإنشاء منحت في السنوات السابقة”.

واضاف، ان “الجهات الحكومية المالكة للأراضي التي تتوفر فيها شروط الاستثمار تتقاعس عن تقديمها للهيئة من أجل عرضها للاستثمار ما يدفع المستثمر المحلي نحو البحث عن الأراضي وقد يعرضه للابتزاز مع حرمان المستثمر الأجنبي من المنافسة”.

وتابع زكم، ان “هيئة استثمار بابل قدمت للهيئة الوطنية دراسة مشروع لإقامة مدينة سكنية على غرار مدينة بسماية في جميع المحافظات بعد توفير الأراضي من قبل الحكومات المحلية واشراك المصارف الحكومية لتمويل المشروع واختيار شركات منفذه رصينه لها مشاريع مماثلة ومن ثم تحديد مبلغ القسط الشهري إذ يجب أن يحاكي قدرة المواطن المستفيد على تسديده”.

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