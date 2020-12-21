صادقون تطالب باستجواب الكاظمي وتدعو الى تظاهرات شعبية لرفض أداء الحكومة

2020/12/21 | 15:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

دعا النائب عن صادقون حسن سالم، الاثنين، الى استجواب مصطفى الكاظمي والخروج بتظاهرات شعبية لرفض أداء الحكومة.

وقال سالم، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “الحكومة فاشلة وفاسدة والاحزاب التي جاءت بها هي من تتحمل المسؤولية”.

وأضاف، أن “سياسة الحكومة المتخبطة من خلال رفع سعر صرف الدولار وتخفيض مخصصات الموظفين هي بمثابة عقوبة لتجويع الشعب”، داعيا في الوقت نفسه “اعضاء البرلمان الى استجواب رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك وكذلك خروج الشعب العراقي بتظاهرات لوضع حد لادارة الحكومة السيئة”.

واعتبرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، سياسة الحكومة ووزير المالية علي عبد الامير علاوي بخصوص الازمة الاقتصادية بانها بعيدة عن المواطن والواقع .



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