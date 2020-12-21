الكهرباء يتخطى نفط الشمال في الدوري السلوي الممتاز

2020/12/21 | 15:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

نجح فريق الكهرباء في تحقيق الفوز على نظيره نفط الشمال ضمن منافسات الدوري السلوي الممتاز لموسم 2020/ 2021.

واستطاع الكهرباء ان يتخطى نفط الشمال بفارق 13 نقطة بواقع 92-79 في المباراة التي اقيمت على صالة الشعب في العاصمة بغداد.

وسيواجه الكهرباء فريق التضامن يوم غد الثلاثاء في اطار منافسات الدور الثالث من المسابقة.

وانطلق الدوري السلوي امس الاول السبت، بعد الحصول على موافقة خلية الازمة باستئناف النشاط الرياضي.



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