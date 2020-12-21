شيخ جنكي: شعبنا يستحق حياة مستقرة

2020/12/21 | 16:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي اليوم الاثنين 21/12/2020 في مدينة السليمانية، الممثلة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وجرى خلال لقاء بحضور عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الدكتور سوران جمال طاهر، بحث اخر التطورات السياسية والاقتصادية في العراق واقليم كوردستان واجراءات حل المشاكل العالقة التي اصبحت عراقيل امام تجاوز الازمات.

واكد اللقاء، ضرورة تسريع خطوات الاتفاق بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والتزام الطرفين بالحوار وانهاء المشاكل في اطار الدستور، من اجل تامين الحقوق والمستحقات المالية لمواطني اقليم كوردستان في موازنة العام 2021.

واشار لاهور شيخ جنكي الى التظاهرات التي شهدتها عدة مدن باقليم كوردستان خلال الايام الماضية، مؤكدا سياسية وقرار الاتحاد الوطني الذي مع مطالب المتظاهرين المشروعة وضد كافة انواع العنف، مضيفا، ان شعبنا يستحق حياة مستقرة مع كافة الخدمات ونريد بجهود كافة الاطراف انقاذ المواطنين من الجوع والفقر.

كما تحدث شيخ جنكي خلال اللقاء، عن اهمية تنفيذ مشروع اللامركزية لجميع المحافظات في اقليم كوردستان من اجل تقديم خدمات اكثر للمواطنين والتقليل من الروتين ومكافحة الفساد.

كما وشكر الرئيس المشترك الامم المتحدة على دورها في تقارب الاراء وحل المشاكل بين اربيل وبغداد.

وفي ختام اللقاء، جرى التاكيد على ان مطالب الشارع وحساسية الوضع تتطلب اجراء حوار وطني بين القوى والاطراف السياسية في العراق واقليم كوردستان لانهاء المشاكل وخلق ارضية مناسبة لاجراء الانتخابات المقبلة حتى تكون عملية نزيهة خالصة وتصبح انموذجا لانجاح الديمقراطية في البلاد.

PUKmedia

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