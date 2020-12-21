2020/12/21 | 16:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى التدريسي في كلية الطب بجامعة كركوك الدكتور سالم مردان اخصائي جراحة الجملة العصبية، عملية معقدة ونادرة تكللت بالنجاح لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات في مستشفى آزادي التعليمي بكركوك.

واشار مردان الى انه تم اجراء عملية نادرة ومستعصية لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات يرقد في مستشفى ازادي التعليمي كان يعاني من ورم دماغي كبير في الحجرة الخلفية من الدماغ، موضحاً أنه جرى استخدام احدث التقنيات الطبية والاجهزة الحديثة واجهزة قياس الفسلجة العصبية لتتكلل العملية بنجاح ومغادرة المريض للمستشفى خلال ثلاثة ايام.

يذكر ان جامعة كركوك تعتبر رافداً مهماً للقطاع الصحي في المحافظة من خلال الخبرات الطبية التي تمتلكها كلية الطب و تعاونها المستمر مع دائرة صحة كركوك وشعورها بالمسؤولية الانسانية تجاه ابناء المحافظة.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك... نجاح عملية جراحية نادرة ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك... نجاح عملية جراحية نادرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).