روسيا تعلق حركة الطيران مع بريطانيا

2020/12/21 | 16:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، تعليق حركة الطيران مع بريطانيا لمدة أسبوع، وذلك بسبب تدهور الوضع الوبائي في المملكة.

وجاء في بيان أصدره مركز العمليات الحكومي المعني بمنع نقل وانتشار عدوى كورونا المستجد، أنه قرر “تعليق حركة الطيران مع بريطانيا بسبب تدهور الوضع الوبائي”.



وأشار البيان إلى أن الإجراء يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل 22 ديسمبر، وسيبقى ساريا خلال أسبوع.

وقررت دول عدة مؤخرا وقف الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا، على خلفية اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كمورونا المستجد في جنوب شرق المملكة، تتميز بسرعة انتشار عالية.



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